Liseli Kızların Okul Çıkışı Kavgası Cep Telefonuyla Anbean Kaydedildi

Iğdır'da iki grup liseli kız öğrenci, okul çıkışı saç saça, baş başa kavga etti.

Okul çıkışı buluşan liseli iki grup kız öğrenci önce tartıştı kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa, kavga eden 6 kızı çevredeki diğer öğrenciler güçlükle ayırdı.

ERKEK ÖĞRENCİLER KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KAYDETMEYİ SEÇTİ

Lise öğrencisi kızların kavgası erkek öğrenciler tarafından anbean kaydedildi.