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Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Liseli kızın üniversite hayali, ailesine hibe edilen hayvanlarla "yeşerdi" - GAZİANTEP

Gaziantep'te maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmakla karşı karşıya kalan lise öğrencisi Miyese Say, ailesine hibe edilen ve ek gelir kapısı oluşturan 18 küçükbaş hayvan sayesinde eğitimine devam etmenin ve üniversiteye hazırlanabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

16.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:42
Liseli kızın üniversite hayali, ailesine hibe edilen hayvanlarla

Gaziantep'te maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmakla karşı karşıya kalan lise öğrencisi Miyese Say, ailesine hibe edilen ve ek gelir kapısı oluşturan 18 küçükbaş hayvan sayesinde eğitimine devam etmenin ve üniversiteye hazırlanabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Bayramlı Mahallesi'nde yaşayan lise ikinci sınıf öğrencisi Miyese Say, bir yandan annesinin yatalak olması nedeniyle ev işlerini tek başına sırtlıyor bir yandan zihinsel engelli ağabeyinin ihtiyaçlarını karşılıyor diğer yandan da derslerini ihmal etmiyordu. Ancak genç kız maddi imkansızlıklar nedeniyle babasının kendisini okuldan alacağını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Şahinbey Belediyesince Say ailesine hibe edilen 17 koyun, 1 keçi ve bir ton yemin ek gelir kapısı olması sayesinde ise artık babasının okuldan almaktan vazgeçtiği genç kız, eğitimini tamamlayıp ailesine bakmanın hayalini kuruyor.

Baba Mustafa Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının okuldan gelince mutfak işleriyle uğraştığını, annesine, ağabeyine baktığını ve okumayı çok sevdiğini söyledi.

Şahinbey Belediyesine teşekkür eden Say, "Hibe edilen koyunlar biri engelli iki çocuğuma gelir kapısı oldu. Koyunlar olmasaydı kızımı okutamazdım. Bu sene kızımı okuldan almayı düşünüyordum. Çocuğum okumayı çok istiyor ama bütçem zayıf olduğu için okutamayacaktım. Sağ olsun devletimizin sayesinde, bu koyunlar sayesinde onu okutmayı istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Allah devletimize zarar vermesin." ifadelerini kullandı.

"Üniversiteye gitmeyi çok istiyorum"

Miyese Say da derslerinin iyi olduğunu, üniversiteye giderek anasınıfı öğretmeni olmayı ve bu sayede ailesine yardımcı olmayı çok isteğini anlattı.

Hibe edilen hayvanların ailesine ekonomik gelir sağlamasıyla artık geleceğe daha iyi hazırlayabileceğini dile getiren Say, "Babam beni okuldan almayı düşünüyordu. Sonra babama bu koyunlar gelince bize büyük bir fırsat oldu, çok da güzel oldu. Koyunların gelmesinden dolayı çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Üniversiteye gitmeyi çok istiyorum." dedi.

Liseli kızın üniversite hayali, ailesine hibe edilen hayvanlarla 'yeşerdi' - GAZİANTEP

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Liseli kızın üniversite hayali, ailesine hibe edilen hayvanlarla "yeşerdi" - GAZİANTEP

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