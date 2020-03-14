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Liseli kimyagerler dezenfektan mesaisinde

Malatya'daki Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurdun dört bir yanından gelen dezenfektan taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

14.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:24
Liseli kimyagerler dezenfektan mesaisinde

Malatya'daki Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurdun dört bir yanından gelen dezenfektan taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Yeni tip koronavirüse karşı ülke genelinde hemen her yerde dezenfekte çalışması yapılırken, hijyen malzemelerinin üretimine ise Türkiye genelindeki meslek liseleri önemli katkıda bulunuyor.

Yaklaşık 5 yıldır okulda sıvı ve köpük sabun, yüzey temizleyici, cam sil ve çamaşır suyu, ağır kir ve yağ çözücü, otomat temizleyici, sıvı bulaşık deterjanı gibi çok sayıda temizlik malzemesi üreten Malatya'daki Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, son günlerde yoğun mesaide.

Okulda üretilen hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlara yurt genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarından yoğun talep geliyor. Öğrenciler, Türkiye'nin birçok yerinden gelen siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

"Daha önce 6 saat, şimdi 12 saat çalışıyoruz"

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Pirvani Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Okulun kimya bölümünde üretimleri artırmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Temelli, "Kimya bölümünde bir alan şefi, 11 öğretmen ve 70 öğrencimiz var. Bu ekiple dezenfektan ilaçlarını üretiyoruz. Daha önce 6 saat, şimdi 12 saat çalışıyoruz. Hafta sonları da aynı şekilde çalışıyoruz. Günlük 4 ton hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı üretiyorduk, virüsten sonra üretimimizi iki katına çıkardık." diye konuştu.

"Ekstra çalışmaya hazırız"

Kentte bulunan resmi ve özel olmak üzere 778 okula dezenfektanları üreterek teslim ettiklerini belirten Temelli, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Elazığ ve Tunceli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı talebi aldıklarını ifade etti.

Talepleri karşılamak için hummalı bir çalışma içinde olduklarını aktaran Temelli, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bize hangi zamana kadar üretmemizi söylerse biz o döneme kadar üretmeye devam edeceğiz. Toplam aylık 50 tondan fazla üretim yapabiliyoruz. Pazartesi gününden itibaren bugüne kadar 20 ton ürettik, bunun 14 tonunu teslim ettik. Müthiş talep var. Diğer kurumlardan da talepler oluyor. Okul olarak gerçekten mesai gözetmeksizin herkes kendinden feragat göstererek çalışmakta. Bize ne düşüyorsa ekstra çalışmaya hazırız."

Temelli, elde ettikleri gelirle daha çok ham madde alıp daha çok üretim yapmak istediklerini vurgulayarak, ülke genelindeki talepleri karşılayana kadar hafta sonları da dahil olmak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Kimya Teknolojisi Bölümü 12. sınıf öğrencisi Nida Barut da daha önce de temizlik malzemesi ürettikleri için bu konuda tecrübeli olduklarını ifade etti.

Dezenfektan üreterek hem okullarına hem de ekonomiye katkıda bulunduklarını anlatan Barut, "Son günlerde yoğun çalışmaya başladım. İnsanlar bu hastalığa yakalanmasınlar diye daha çok emek sarf ediyoruz. Türkiye genelindeki okullara dezenfektan göndererek arkadaşlarımızı koruyoruz." dedi.

Okulda eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Mertcan Anelçi de koronavirüs vakalarının tüm dünyada etkisini göstermesiyle üretimlerini artırdıklarını ve daha çok üreterek ülkeye katkı sağlamayı planladıklarını anlattı.

Türkiye'nin her yerinden yoğun talep geldiğini aktaran Anelçi, "Elimizden geleni yapıyoruz. Çalışma saatlerimiz daha da arttı ama yine de memnunuz. Yaptığımız ürünler başkalarının kurtulmasına neden olabilir. Onlar için üretiyoruz. Ülkenin her yerinde büyük önlemler alındı. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Manşet

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