Liseli Julia'nın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına ulaştı

06.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:37

Bakırköy Sahilyolu'nda lise öğrencisi Julia İnanch'ın (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Raporu mahkemeye ulaştı. Sanık Furkan Toker'in asli kusurlu olduğu vurgulanan raporda kaza anında emniyet kemeri takılı olmayan maktul İnanch'ın ise tali kusurlu olduğu kaydedilirken genç kızın annesi ise şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin mahkemeye dilekçe sundu.



Lise öğrencisi Julia İnanch otostop çekerek bindiği araçta gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybetmesi ve arkadaşı L.H.C."nin ise yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Toker ile taraf avukatları hazır bulundu.



Maktülün annesi şikayetten vazgeçti



Gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı hayatını kaybeden Julia İnanç'ın annesi Elena İnanç'ın şikayetten vazgeçme dilekçesinin mahkemeye ulaştığını söyleyerek dosyaya ekledi. Mahkeme ayrıca olaya ilişkin Adli Tıp Kurumunun da geldiğini söyledi.



Araç sürücüsü sanık asli kusurlu



Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda sanık sürücü Furkan Toker'in otomobili ile seyir halindeyken yola gereken dikkati vermeyerek mahal şartlarına uygun olmayan bir hızla ve tehlikeli şekilde seyrini sürdürdüğü aktarıldı. Sanık Toker'in önce yolun sağ şeridinde aynı istikamete doğru seyrini sürdüren sürücü Metin Özdemir yönetimindeki otomobile ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ şeridindeki Ömer Karadağ ile çarpıştığı aktarıldı. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan Toker'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Ömer Karadağ ile Metin Özdemir'in ise kusursuz olduğu açıklandı.



"Kendi ölümüne neden oldu tali kusurlu"



Otostop ile araca binen lise öğrencisi Julia İnanç'ın ise raporda, emniyet kemeri takmayarak can güvenliğini sağlamadığı ve kendi ölümüne neden olduğu belirtilerek tali kusurlu olduğu aktarıldı. Müşteki avukatı şikayetten vazgeçilmeyi duruşma esnasında öğrendiğini söyleyerek süre verilmesi talebinde bulundu.



"Ortada bir hatır taşımacılığı vardır"



Tutuklu sanık avukatı ise müştekinin şikayetten vazgeçtiğini belirterek müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.



Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı kaçma şüphesinin varlığı nedeniyle sanık Furkan Toker'in tutukluluk halinin devamını talep etti.



Sanık Furkan Toker ise son derece üzgün olduğunu söyleyerek "Kaza olması sebebiyle son derece üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede lise öğrencisi Julia İnanch ile arkadaşı L.H.C., Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindiği ve otomobilin Bakırköy istikametinde seyir halinde olduğu aktarılmıştı. Otomobilin seyir halindeyken Furkan Toker'in yanındaki arkadaşı Ali D. ile Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makas yapmak sureti ile ilerlemeye devam ettiği de iddianamede belirtilmişti. Toker'in kullandığı aracın bir taksiye çarptıktan sonra Ömer Karadağ'ın kullandığı araca, ardından da bariyerlere çarptığının anlatıldığı iddianamede, kaza anında araçtan savrulan lise öğrencileri Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği, L.H.C.'nin ise yaralandığı kaydedilmişti. Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğunun açıklandığı iddianamede sanıklar Furkan Toker ve Ömer Karadağ hakkında 'bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'basit yaralama' suçlarından 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA