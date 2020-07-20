Liseli "iyilik timi" yardım ettikleri ihtiyaç sahiplerine umut oluyor
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Liseli "iyilik timi" yardım ettikleri ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Zonguldak'ta lise öğrencilerinden oluşan "iyilik timi", yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri "Umut Ol" projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra köy ve beldedeki okullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıyor, şehit aileleri ile huzur evinde...

Liseli
20.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:04

Zonguldak'ta lise öğrencilerinden oluşan "iyilik timi", yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri "Umut Ol" projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra köy ve beldedeki okullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıyor, şehit aileleri ile huzur evinde kalanları ziyaret ediyor.

Kentte yaşayan 3 lise öğrencisi, yaklaşık 3 yıl önce toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasını amaçlayarak proje başlatmaya karar verdi.

Projeye "Umut Ol" adını vererek çalışmalara başlayan gençler, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle ve gönüllü bağışçıların katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımında bulunmanın yanı sıra köy ve beldedeki okullarda eğitim gören öğrencilere Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün temin ettiği araçla kırtasiye malzemesi ve kitap götürüyor.

Şehit aileleri ile huzur evinde kalanları da ziyaret ederek onları yalnız bırakmayan ve zamanla sayıları 25'i bulan öğrenciler, çevrelerindeki ihtiyaçlı vatandaşlar ve öğrencilere yardım etmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor.

Proje sorumlularından Ülkü Arslan, AA muhabirine, insanlar için bir şeyler yapmaya karar verdiklerini ve kısa zamanda projeyi başlattıklarını söyledi.

Projeyi 3 yıldır sürdürdüklerini anlatan Arslan, ellerinden geldiğince birçok projede yer almaya çalıştıklarını belirtti.

"Amacımız insanlarda farkındalık oluşturmak"

Arslan, projeyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını aktararak, "Amacımız insanlarda farkındalık oluşturmak. Herkes bir şeyler yapmaya çalışsa da insanlar birlik ve beraberlik içerisinde bir şey yapmıyor, sadece bireysel olarak yapıyor. Biz bunu bir arada yaparak daha farklı şeyler ortaya çıkarabileceğimizi gösterdik." diye konuştu.

Umudun her zaman var olduğuna dikkati çekebilmek için projenin adını bu yönde belirlediklerini vurgulayan Arslan, "İnsanlar asla umutlarını kaybetmesinler. Yapılan küçük bir iyilik; insanlara büyük bir yatırım. O küçük iyilik insanlarda büyük bir umuda neden olabiliyor. Biz de umudumuzu yitirmeden yolumuza devam etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Recep Yavuz da gençlere duyarlılıkları için teşekkür ederek, "Bu zamanda, bu kadar işin içerisinde çocuklarımızı düşünen genç arkadaşlarımız çok büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Bu çok güzel bir şey. Çocukları sevindirmek çok önemli bir iş." dedi.

Kaynak: AA

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