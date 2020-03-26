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İskender, Bursa, Güncel

Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, Arda Üzmez'in de yaralanmasına neden olan Mehmet Akkökoğlu'nun (54) yargılanmasına başlandı.

26.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:05
Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, Arda Üzmez'in de yaralanmasına neden olan Mehmet Akkökoğlu'nun (54) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Akkökoğlu, isteyerek ölüme neden olmadığını söyleyerek, "Gözlerim bir anda karardı. Tahliyemi istiyorum" dedi. İskender Şimşek'in babaannesi Güneş Şimşek ise, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Yazık değil mi yavruma?" diyerek, tepki gösterdi.

Kaza, geçen Ekim ayında Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde yaşandı. Mehmet Akkökoğlu, direksiyon kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarptı. İskender Şimşek ile Arda Üzmez (15) adlı öğrenciler yaralandı. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.KÖPRÜDEN GEÇERKEN GÖZLERİM KARARDIBursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Akkökoğlu'nun, yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak, babaannesi Güneş Şimşek ve kazada yaralanan Arda Üzmez katıldı.SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Mehmet Akkökoğlu, "Sekiz yıldır aynı şirkette, muhasebe servisinde çalışıyorum. Olay günü servis şoförünün babası vefat ettiğinden aracı sabah alıp, servise çıktım. Olay günü öğrencileri toplayıp, Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için aracı döndüremedim. Üzgünüm. Kronik rahatsızlığım var, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.'YAZIK DEĞİL Mİ YAVRUMA'Kazadan yaralı kurtulan Arda Üzmez ise, okula gitmek için İskender Şimşek ile birlikte yürüdüğünü, olay anını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi.Babaanne Güneş Şimşek ise şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Ben de şeker hastasıyım, o zaman bineyim bir araca birilerini öldüreyim. Yazık değil mi yavruma, annesine, bana? Davacıyım sanıktan" diye konuştu. Mahkeme, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tanıkların daha sonraki oturumlarda dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan babaanne Şimşek, "Benim yetim yavrumu mu buldu? Yorgunum uykuluyum demekle olmuyor, çıkmasaydı yola. Çıkmasaydı, böyle canilere fırsat vermesinler. Adalet istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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