Liseli Hilal kansere yenik düştü
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Liseli Hilal kansere yenik düştü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise öğrencisi Hilal Seyfioğlu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

12.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:37
Liseli Hilal kansere yenik düştü

'ın ilçesinde lise öğrencisi Hilal Seyfioğlu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Tokmaklı Mahallesinde Şehit Adem Seyfioğlu Çok Programlı Anadolu lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hilal Seyfioğlu (17) yakalandığı kan kanseri hastalığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Tokmaklı Mahallesinde toprağa verilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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