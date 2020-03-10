Liseli gençten 24 saattir haber alınamıyor: Ailesi perişan
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Ataşehir, Güncel

Liseli gençten 24 saattir haber alınamıyor: Ailesi perişan

Ataşehir'de okula gidiyorum diye evden çıkan lise öğrencisi Emir'den 24 saattir haber alınamıyor.

10.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:01
Liseli gençten 24 saattir haber alınamıyor: Ailesi perişan

Ataşehir'de okula gidiyorum diye evden çıkan lise öğrencisi Emir'den 24 saattir haber alınamıyor. Kayıp lise öğrencisi Emir Yılmaz'dan haber alamayan ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. Kayıp öğrencinin üvey annesi Hülya Yılmaz, endişesini dile getirerek oğlunun biran önce bulunmasını istedi. Ataşehir'de Aydın Doğan Görsel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü 9. sınıf öğrencisi Emir Yılmaz'dan (16) dün sabah saatlerinden beri haber alamayan ailesi Emniyet güçlerine başvurdu. Emniyet güçlerinin arama çalışmaları devam ediyor.

"OKULA GİDİYORUM DİYE ÇIKTI. AİLECE HABER ALAMIYORUZ"

Kayıp oğlu için üzgün olan üvey anne Hülya Yılmaz, "Sabah saat 08.19 geçerken evden çıktı. 07.30'da çıkacaktı. Gitme oğlum baban kızar dedim. 08.20 sularında çıktı. Akşam 17.30'da eve gelirdi. Eve gelmeyince babasını aradım merak ettim. Belki annesini özlemiştir ona gitmiştir diye düşündüm. Okuldan mesaj geldi okula gitmemiş. Annesini aradık hemen ona da gitmemiş. Geçen sene yine böyle kayboldu ama korkunca annesini aradı. Sınav dönemlerinde de böyle oldu. Dersleri çok kötüydü okuldan atılacak diye çok korktuk. Abla çalışıyorum kafam almıyor diyordu. Müzik okuyacağım ben ders istemiyorum diyordu. Bugün bir arkadaşına gidecekti. Onu da aramamış. Telefon kullanmıyordu. Bir buçuk aydır telefon kullanmak istemiyordu. Babasını annesini arardı" diye konuştu.

"NE OLUR OĞLUMU BULUN"

Oğlunun bulunmasını isteyen duygulu üvey anne Yılmaz, "Oğlum nerede bilmiyorum. Ne olur bir gören çıksın bir haber etsin çok acı çekiyoruz. Annesi de perişan ne olur oğlumu bulun. Sabah 08.45'de Kadıköy Kartal Metrosunda görülmüş. Oraya akbil basmış onu öğrendik İstanbulkarttan o kadar. Siz de anne babasınız ne olursunuz. O benim yol arkadaşımdı. Nefes alamıyorum ne olur yardımcı olun. Kardeşi dünden beri yemek yemiyor. Ailesi olarak çok acı çekiyoruz. Evlat acısı yaşamak istemiyoruz. Kardeş acısı yaşadık ne olur siyah üstü var, okul kıyafeti var üstünde ne olur bulunmasına yardımcı olun" diye konuştu.

Kayıp lise öğrencisinin dedesi Fethi Yılmaz, "Ben torunumu çok seviyorum. Torunumun bir an evvel eve dönmesini istiyorum. Emniyet birimlerinin, çocuğu olan herkes çocuğunu nasıl seviyorsa bizim çocuğumuzu sevsinler bize haber versinler " diye konuştu.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA

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