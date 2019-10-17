Liseli gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 12:16

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na şiirle destek verdi.



Okul Müdürü Ahmet Basatemür tarafından kaleme alınan ve öğrenciler tarafından Türk Bayrağı oluşturularak okunan "İşte geliyor Türk'ün evlatları" adlı şiir, Vali Bilal Şentürk, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in ve öğretmenlerin beğenisini topladı.

Vali Şentürk, gösterinin ardından oluşturulan tablodan ve şiirden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Şiirimizi kendimiz yazıyoruz, duygu ve düşüncelerimizi kendimiz yansıtıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemde, bize zarar vermek isteyenlerin yoğunlaştığı bir dönemde bu atmosfer önemli. Sizin de bu bayraktarlığı yapmanız yakışır." dedi.

Okul Müdürü Basatemür de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe operasyonlarıyla tüm amacı ülkeyi terör belasından arındırmak isteyen Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı operasyonunun vatandaş olarak kendisini gururlandırdığını ve "İşte geliyor Türk'ün evladları" şiiri kaleme aldığını söyledi.

Ayrıca sınıfların tamamında Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan duyguların anlatıldığı yazılar ve fotolar ile şehitlerin isimlerinin yer aldığı panolar oluşturuldu.

Kaynak: AA