Liseli Gençlerden Askerlere Yoğun İlgi

Kilis 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, askeri araçların geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulundular. 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, Kilis- Elbeyli karayolunda seyreden askeri aracı Türk bayrağı ile karşılayarak, askeri personele sevgi gösterisinde bulundu. Öğrenciler, "En büyük asker, bizim asker, Ne mutlu Türküm diyene" sloganları da attı.

Öğrencilerin sevgi gösterisinde bulundukları askerler, birliklerine gittiler.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)