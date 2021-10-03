Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel
Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

EDİRNE Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için etkinlik düzenledi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için etkinlik düzenledi. Tahtalardan kulübe yapan üyeler, bunları şehrin birçok noktasına bırakarak sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşıladı.

Liseli gençlerin oluşturduğu ELHAYDO, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri 'Kulübe Yapma' etkinliği dolayısıyla Edirne Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Barınağı'nda buluştu. Belediyenin de malzeme desteği ile liseli gençler, ellerine çekiç ve keser alarak tahtalardan kulübe yaptı.

Etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu de katılarak destek verdi.

Liseli gençlerin duyarlılığından çok memnun olduklarını belirten Tanrıkulu, "Gerçekten liseli kardeşlerimiz çok duyarlılar çünkü dünyayı onlar yönetecekler. Onların güzel duygularının şimdiden filizleniyor olması, bizi çok mutlu ediyor. Hepsi güzel yürekleri olan gençlerimiz. Edirne Belediyesi olarak biz de çalışanlarımızla destek veriyoruz. Sokak canlarımızın bulunduğu noktalara, NATO bölgesine, Sarayiçi'ne, eski çöplük alanına koyulacak bu kulübeler" dedi.

'ETKİNLİĞİMİZE ÇOK DESTEK VEREN OLDU'

Topluluk Başkanı Emir Yenibaş da amaçlarının 4 Ekim'e dikkat çekmek ve genç nesillere hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Yenibaş, "Bu sene çok güzel bir etkinliğe imza attık, çok destek veren oldu. Aynı zamanda şehir içindeki hayvanlarımıza daha çok yardım etmeye çalışıyoruz çünkü daha önce çöplük bölgesi için ya da NATO'daki hayvanlarımızın önceden yapılan kulübeleri sağlam durumda. Şu anda, bugün şehir içindekiler ve Sarayiçi'ndeki köpekler için kulübeler yapıyoruz. Bu seneki etkinliğimizi onlara ithaf ediyoruz. Etkinliğimizin 3'üncüsünü yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü liseli gençlerin bunu misyon edinip her sene düzenli olarak bir etkinliği yapması, Edirne'nin genç neslinin duyarlılığını gösteriyor. O nedenle tüm gelen arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. Etkinliğe katılan gençler, yaklaşık 2 saat boyunca kulübe yaptı. Kulübeler şehir içinde ve Sarayiçi bölgesinde belirlenen alanlara konulacak.


Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Gülben Ergen
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 15:08:19. #1.17#