Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti - Haberler
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Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel
Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

ERZURUM'da liseli gençler, ormanda saatlerce kitap okuyarak orman yangınlarına dikkat çekti.

ERZURUM'da liseli gençler, ormanda saatlerce kitap okuyarak orman yangınlarına dikkat çekti.

Aziziye ilçesindeki özel bir okulun 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle doğada kahvaltı yapıp yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşü Atatürk Üniversitesi'ne ait ormanda sonlandıran 5'i öğretmen ve 45 lise öğrencisi yanlarında getirdikleri kitapları, ağaçlara yaslanarak saatlerce okudu. Öğrenciler, yaklaşık 3 saatlik okumanın ardından yeniden okulu yolunu tuttu. Orman yangınlarına dikkat çekmek için okul yönetimi tarafından düzenlenen 'Doğada Kitap Okuyoruz' etkinliğine katıldığını söyleyen 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Sude Avcı, "Doğa insanı iyileştirir. Bu iyileşme her anlamda gerçekleşir, evimizde, okulumuzda her yerde. Biz de bu iyileşmenin en iyi olduğu yerde, doğada buluştuk ve tüm iç dünyamızı kitapla pekiştirdik. Kitapla ve ormanla temizleyip, kitabın ve doğanın iyileştirici kokusunu bizzat yaşamak istedik" diye konuştu.

Doğa yürüyüşünün asıl amacının içerimizde derin bir yara bırakan orman yangınlarının farkındalığını artırıp, kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirten Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı ise şunları söyledi:

"Doğayı çok önemsiyoruz çünkü rahat ve huzurlu yaşamamızın koşulu doğadan geçiyor. Doğa ne kadar temiz ve düzenli olursa, bizim yaşam refahımızda o kadar güzel olur. Geçen yılda gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde doğaya gelerek kuş evleri kurmuştuk. Bu sene için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde son zamanlarda içimizde derin bir yara bırakan orman yangınlarına bir farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin kendilerini iyi hissetmeleri için doğanın ve kitabın eşsiz birlikteliğini öğrencilerimize yaşatmak için bir araya geldik. Havanın güzelliği ve kitapların o tarifsiz kokusu ile ağaçların etrafında toplanan öğrenciler, kendilerini oldukça iyi hissedip rahat bir nefes aldı. Öğrencilerimizin de isteği üzerine doğamıza sahip çıkmak adına bu programları sık sık tekrarlayacağız."


Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Son Dakika Haberleri
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