Liseli gençler az enerjili, uzun menzilli otomobil tasarladı
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Liseli gençler az enerjili, uzun menzilli otomobil tasarladı

Liseli gençler az enerjili, uzun menzilli otomobil tasarladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de bir grup lise öğrencisi, yayınlanan TOGG projeleri ve görüntülerinin ardından kendi aralarında bir proje tasarlayarak en az enerji ile en uzun menzilde gidebilmeyi hedefleyen yerli otomobil tasarladı.

Arnavutköy'de bir grup lise öğrencisi, yayınlanan TOGG projeleri ve görüntülerinin ardından kendi aralarında bir proje tasarlayarak en az enerji ile en uzun menzilde gidebilmeyi hedefleyen yerli otomobil tasarladı. Tasarladıkları otomobil ile TEKNOFEST yarışmalarına katılmayı planlayan öğrenciler aracın test sürüşlerine başladı.

Arnavutköy'de Şehit Selçuk Güldal Anadolu Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci, yayınlanan TOGG projeleri ve görüntülerinin ardından kendi aralarından bir proje hazırladı. Lise öğrencileri bu projeyle en az enerji ile en uzun menzilde gidebilmeyi hedefleyen yerli otomobil tasarladı. Tasarladıkları otomobil ile TEKNOFEST yarışmalarına katılmayı planlayan öğrenciler aracın test sürüşlerine başladı.

"Az enerji ile uzun menzil ve yerli ve millilik konularına dikkat ettik"

Test sürüşünün yapıldığı otomobil ile ilgili konuşan öğrencilerden Beytullah Uymak, "Biz bu aracı TÜBİTAK'ın desteklediği TEKNOFEST yarışması için hazırlıyoruz. Bu yarışma liseler arasında ilk defa yapılan elektrikli araç yarışması. Biz bir takım kurduk başlarda sendeledik ancak sonradan kendimize olan güvenimiz ile birlikte tamamlamaya çalıştık. Teknik bilgi veremiyorum yasak olduğu için ama amacımız aracın az enerji ile uzun menzil sağlaması yerli ve millilik çok önemli ve biz bunların hepsine çok dikkat ettik. Takımımız ilk başta küçüktü ancak şuanda 15 kişilik bir grubuz. Aracımızın yüzde 70'i tamamlanmış durumda daha çok şeyi başaracağımıza ve birinci olacağımıza inanıyoruz. Hedefimize de ulaşmış durumdayız test sürüşlerinde bunu görmüş olduk" dedi.

"TOGG'dan esinlenerek bir elektrik araç geliştirmek istedik"

Yine 12. Sınıf öğrencilerinden Yiğitcan Tohum, "Aracımızın ismi Milli Elektrikli Araç bu aracı TOGG 'dan esinlenerek bir elektrikli araç geliştirmek istedik. Takımımızı kurduk ve yarışmaya başvuru yaptık. Yarışmanın teknik tasarım raporu vardı orada da güzel sonuçlar aldık. Başladığımız da 5 kişiydik şuan 15 kişilik bir ekibiz ve yarışmada 1. Olacağımızdan eminim. Sürekli bir şeyler değişti ve gelişe gelişe bu hale geldik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Liseli gençler az enerjili, uzun menzilli otomobil tasarladı
Liseli gençler az enerjili, uzun menzilli otomobil tasarladı
Liseli gençler az enerjili, uzun menzilli otomobil tasarladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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