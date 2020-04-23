Liseli gencin Ümraniye Belediyesi'nden isteği 23 Nisan'da yerine getirildi
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Ümraniye, 23 Nisan, Haber

Liseli gencin Ümraniye Belediyesi'nden isteği 23 Nisan'da yerine getirildi

Liseli gencin Ümraniye Belediyesi'nden isteği 23 Nisan'da yerine getirildi Ümraniye Belediyesi'ni arayarak nota sehpası isteyen liseli gencin isteği 23 Nisan'da yerine getirildi.

23.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:37
Liseli gencin Ümraniye Belediyesi'nden isteği 23 Nisan'da yerine getirildi

Liseli gencin Ümraniye Belediyesi'nden isteği 23 Nisan'da yerine getirildi

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'ni arayarak nota sehpası isteyen liseli gencin isteği 23 Nisan'da yerine getirildi. Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan genç kız nota sehpasına kavuştu. Nota sehpası getirildikten sonra evinin balkonunda kemanı ile duygularını notalara döken genç kız, 23 Nisan'da renkli görüntüler oluşturdu.

Ümraniye'de oturan lise öğrencisi Sude Yüksel, Ümraniye Belediyesi'ni arayarak keman çaldığını ve nota sehpasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu istek üzerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, lise öğrencisi Sude Yüksel'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda istediği nota sehpasını kapısına kadar götürdü. Belediyenin hediye ettiği nota sehpasını alan genç kız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük bir mutluluk yaşadı. Kemanı ile "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çalan Sude Yüksel, apartman girişinde de "İstiklal Marşı"nı notalara döktü.

Sude Yüksel, "Belediyemizden böyle bir sehpa talep ettim ve çok teşekkür ediyorum hemen getirdiler. Talebimi karşıladılar, çok sağ olsunlar" şeklinde konuştu. Kemanıyla seslendirdiği parçalar için de konuşan Sude Yüksel, "23 Nisan nedeniyle böyle bir şey yaptık. Eğer beğenilirse çok mutlu olurum. Herkesin 23 Nisan bayramını kutluyorum" dedi.

Liseli gencin Ümraniye Belediyesi'nden isteği 23 Nisan'da yerine getirildi

Kaynak: İHA

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