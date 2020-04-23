Liseli gencin belediyeden isteği 23 Nisan'da yerine getirildi Belediyeyi arayarak nota sehpası isteyen liseli gencin isteği 23 Nisan'da yerine getirildi.

Belediyeyi arayarak nota sehpası isteyen liseli gencin isteği 23 Nisan'da yerine getirildi. Nota sehpası getirildikten sonra evinin balkonunda kemanı ile duygularını notalara döken genç kız, 23 Nisan'da renkli görüntüler oluşturdu.

Ümraniye'de oturan lise öğrencisi Sude Yüksel, Ümraniye Belediyesi'ni arayarak keman çaldığını ve nota sehpasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu istek üzerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, lise öğrencisi Sude Yüksel'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda istediği nota sehpasını kapısına kadar götürdü. Belediyenin hediye ettiği nota sehpasını alan genç kız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük bir mutluluk yaşadı. Kemanı ile "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çalan Sude Yüksel, apartman girişinde de "İstiklal Marşı"nı notalara döktü.

Sude Yüksel, "Belediyemizden böyle bir sehpa talep ettim ve çok teşekkür ediyorum hemen getirdiler. Talebimi karşıladılar, çok sağ olsunlar" şeklinde konuştu. Kemanıyla seslendirdiği parçalar için de konuşan Sude Yüksel, "23 Nisan nedeniyle böyle bir şey yaptık. Eğer beğenilirse çok mutlu olurum. Herkesin 23 Nisan bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA