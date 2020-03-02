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Liseli genç şef adayları, “Yetenek Avı” projesinde yarıştı

TÜROB'un, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında düzenlenen yarışma, 3. yılında da genç yetenekleri bir araya getirdi.

02.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:05
Liseli genç şef adayları, “Yetenek Avı” projesinde yarıştı

TÜROB'un, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında düzenlenen yarışma, 3. yılında da genç yetenekleri bir araya getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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