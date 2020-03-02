Liseli genç şef adayları, “Yetenek Avı” projesinde yarıştı

02.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:05

TÜROB'un, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında düzenlenen yarışma, 3. yılında da genç yetenekleri bir araya getirdi.