Liseli Genç Şair Enes Gürbüz 'Sil Baştan Doğarım 'İsimli Şiir Kitabını Vali Işık'a Hediye Etti - Haberler
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Liseli Genç Şair Enes Gürbüz "Sil Baştan Doğarım "İsimli Şiir Kitabını Vali Işık'a Hediye Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Liseli Genç Şair Enes Gürbüz

Karaman Anadolu lisesinde öğrenimini sürdüren son sınıf öğrencisi Enes Gürbüz, "Sil Baştan Doğarım" isimli kitabını Vali Mehmet Alpaslan Işık'a hediye etti.

KARAMAN (Habermetre) - Karaman Anadolu lisesinde öğrenimini sürdüren son sınıf öğrencisi Enes Gürbüz, "Sil Baştan Doğarım" isimli kitabını Vali Mehmet Alpaslan Işık'a hediye etti.

24 Eylül 2021 Cuma günü Valilik makamında gerçekleşen ziyarette genç şair Enes ile yayınladığı kitabı ve edebiyat üzerine bir süre sohbet eden Vali Işık, genç şairi tebrik ederek bundan sonraki hayatında da aynı başarılı çalışmalara imza atarak edebiyat alanında başarılı bir yazar olabileceğine olan inancını belirtti. Gelişimin fikirler üreten genç nesillerle mümkün olacağına değinen Vali Işık, hayata karşı en duyarlı insanların sanatçılar ve edebiyatçıların olduğunu ifade ederek genç şair Enes Gürbüz'e yazın dünyasında ve derslerinde başarılar diledi.

Ziyarette arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı aylık edebiyat dergisi "Kalemlik" ve çeşitli şiirlerinden oluşan "Sil Baştan Doğarım" adlı kitabı hakkında Vali Mehmet Alpaslan Işık'a bilgiler veren Enes, edebiyata ve özellikle şiire karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirterek aynı azim ve inançla yazın dünyasında ve özellikle şiir alanında daha kaliteli eserler verebilmek için çok çalışacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı İsmail Kılınç'ın da eşlik ettiği ziyaretin sonunda Lise öğrencisi Enes Gürbüz, "Sil Baştan Doğarım" adlı şiir kitabını ve aylık yayımlanan "Kalemlik" dergisini Vali Işık'a hediye etti. Karaman Valiliği/ BASIN

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Haber: Liseli Genç Şair Enes Gürbüz 'Sil Baştan Doğarım 'İsimli Şiir Kitabını Vali Işık'a Hediye Etti - Haberler
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