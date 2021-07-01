Liseli genç kazada ağır yaralandı
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Liseli genç kazada ağır yaralandı

Liseli genç kazada ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, yola savrulan genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, yola savrulan genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çameli Yeni Mahallede bulunan Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli Belevi Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Çelen'in kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen 20 VB 857 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Çelen, ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet Çelen, ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölge kontrol altına alınırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Mehmet Çelen'in Çameli MTAL 12 Sınıf öğrencisi olduğu, bu sene mezun olacağı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Liseli genç kazada ağır yaralandı
Liseli genç kazada ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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