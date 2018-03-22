Liseli Genç Hayalini Hamallıkla Gerçekleştirdi

ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi, hafta sonları hamallık yaparak biriktirdiği 3 bin lirayla evlerinin çatısında solucan gübresi üretmeye başladı.

Solucan gübresi üretimine ilgisi olan Ömer Faruk Göl, okuldan artan zamanını internet ve sosyal medyada gezinmek yerine solucan gübresiyle ilgili araştırma yaparak geçirdi.

Yaptığı araştırmada hayalini gerçekleştirmek için 3 bin lira sermayeye ihtiyacı olduğunu öğrenen Göl, gereken parayı biriktirmek için yaklaşık 1 yıl hafta sonları kamyonlara mal yükledi.

Kazandığı parayla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerinin çatı katında solucan gübresi üretimi için 2 ayrı yer yaptı. Okuldan arta kalan zamanını solucanlara ayıran Göl'ün hedefi gübre çiftliği kurmak.

Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirmek için 1 yıl hamallık yaptığını ancak derslerini de ihmal etmediğini söyledi. Zorlanmasına rağmen hayalinin peşinden koşarak sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Göl, şöyle konuştu:

"Bu işi kafama koydum ve yapmak istediğim için sürekli çalıştım ve başardım. İlk olarak 40 bin solucanla başladım, şu anda 500 bin civarında solucanım var. Solucan gübresinden kazandığım parayla ileride büyük bir çiftlik kurmak istiyorum. Bu çiftliği sistemli hale getirip seracılık da yapmayı ve tarımla ilgili tüm işlerle uğraşmayı planlıyorum. Şu an gübreyi stokluyorum. Bir tona ulaştığında pazarlama aşamasına geçeceğim. "

"Çiftlik kurmak için çalışıyorum"

Okuldan artan zamanını evlerinin çatısında solucanlarla ilgilenerek geçirdiğini anlatan Göl, " Sabah erken kalkıp okula gidiyorum. Okuldan geldikten sonra dinlenme vaktimde solucanlarımla ilgileniyorum. Su veriyorum, havalandırıyorum. Daha sonra ders çalışıyorum. Yatmadan önce tekrar solucanların bulunduğu yeri havalandırıp bakımını yapıyorum." diye konuştu.

Göl, özgüven sahibi olmanın önemine dikkati çekerek "Gençler genelde internet üzerinden 'çiftlik' oyunu oynarken ben gerçek çiftlik yapmak için çalışıyorum." dedi.