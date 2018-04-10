Liseli Genç Girişimciler Projelerini Sergiledi

Gaziantep ve Diyarbakır'dan lise öğrencileri, hazırladıkları girişimcilik projelerini Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde sergiledi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Başarı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen programla Gaziantep ve Diyarbakır'dan lise öğrencileri girişimcilik projeleri hazırladı.

Gaziantep ve Diyarbakır'dan 13 öğrenci, hazırmadıkları projeleri GSO-MEM fuaye alanında sergiledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu üyeleri Melike Yüksel, Hakan Aslansoy ve Genel Sekreter Kürşat Göncü ile TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve kurul üyeleri, stantları gezerek öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgi aldı.

GSO-MEM yetkililerine ev sahipliği için teşekkür eden Genç Başarı Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi, öğrenicilerin projelerini sergileyecekleri çok güzel bir alan oluşturulduğunu belirterek, merkezin kalifiye eleman ihtiyacına çok ciddi katkılar sunacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen etkinlikle lise öğrencilerinin iş fikri üretme, fikri hayata geçirme, üretim, pazarlamaya kadar tüm şirket süreçlerini öğrenmeleri hedefleniyor.