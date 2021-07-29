Liseli Gamze'nin şüpheli ölümünde tanık ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelin 5. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Gamze A.'nın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan tanık ifadesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelin 5. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Gamze A.'nın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan tanık ifadesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp hayatını kaybeden Gamze A.'nın ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerden R.D., M.E.D., M.D., E.E. ve H.E.G hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede yer alan tanık beyanında Gamze A.'nın yere düşme sesinden sonra şüphelilerin kendi aralarında konuştuğu da belirtildi.

"Kendini attı deriz yırtarız"

Olayın yaşandığı otelde çalışan Ö.E.'nin verdiği ifadede, sabah işe gitmek için arkadaşıyla birlikte hazırlandıkları sırada çığlık sesi duyduklarını ve sonrasında Gamze A.'nın otelin zemininde yerde hareketsiz bir şekilde yattığını söyledi. Olay esnasında üst katın balkonundan ses geldiğini ve bu konuşmaları dinlediğinde, "Lan oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten?" diye bir erkek sesi duyduğunu belirterek, "Saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız. Bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi" diye başka bir erkeğin karşılık verdiğini söyledi. Konuşmaların hemen sonrasında ise sert bir şekilde pencere kapanma sesi geldiğini ifade etti. Olay yeri incelemesinin raporuna göre de olayın gerçekleştiği otel odasının dağınık halde olduğu ve yerlerde kırık cam parçalarının olduğu eklendi.

Gamze A.'nın iç çamaşırında 4 sanığa ait sperm örneği bulundu

Gamze A.'nın şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre Gamze A.'nın iç çamaşırında alınan örneklerden sanıklardan 4'üne ait sperm örneği tespit edildiği ifade edildi. Gamze A.'nın tırnaklarından alınan DNA örneklerinde de sanıklardan R.D. ve M.D.'ye ait DNA'ların uyumlu olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ayrıca Gamze A.'nın saç ve kan örneklerinde yapılan incelemelerde, sanıkların iddia ettiği gibi herhangi bir uyuşturucu maddeye de rastlanmadığı ortaya çıktı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelik cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak sanıkların ilk duruşması 7 Eylül'de görülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı