Liseli Eslem, 14 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi - Haberler
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Liseli Eslem, 14 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Liseli Eslem, 14 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi

AKSARAY'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı lise öğrencisi Eslem Cengiz (14), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı lise öğrencisi Eslem Cengiz (14), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Kasım günü saat 16.00 sıralarında Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Uğur C. (46) yönetimindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon, okul servisinden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Topakkaya Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz'e çarptı. Kazada yaralanan Eslem Cengiz, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Uğur C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Eslem Cengiz, dün hayatını kaybetti. Elsem Cengiz'in cenazesi Bağlıkaya beldesinde toprağa verildi.

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Liseli Eslem, 14 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi

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Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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