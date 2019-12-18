Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2)
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Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2)

DAMLA BULUNDUSamsun'da ailesiyle birlikte oturduğu evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Damla Şenol, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulandu.

18.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:00
Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2)

DAMLA BULUNDU

'da ailesiyle birlikte oturduğu evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan ve 2 gündür kendisinden alınamayan Damla Şenol, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulandu. Damla, ailesine teslim edildi. 


Kaynak: DHA
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