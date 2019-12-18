Liseli Damla, 2 gündür kayıp
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Liseli Damla, 2 gündür kayıp

SAMSUN'da ailesiyle birlikte yaşadığı evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Damla Şenol'dan (14), 2 gündür haber alınamıyor.

18.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:56
Liseli Damla, 2 gündür kayıp

SAMSUN'da ailesiyle birlikte yaşadığı evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Damla Şenol'dan (14), 2 gündür alınamıyor.

ilçesi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Damla Şenol, iddiaya göre önceki gün saatlerinde markete gitmek üzere evden ayrıldı. Şenol'un eve gelmemesi üzerine kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bir süredir eğitimine devam etmediği öğrenilen Damla Şenol'u bulmak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şenol'un ailesi, kızlarının başına bir şey gelmeden bulunmasını istediklerini söyledi.


Kaynak: DHA
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