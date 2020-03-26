Liseli Ayşegül'den 8 gündür haber alınamıyor DİYARBAKIR'da, yatağa bağımlı anneannesi ve dedesiyle yaşadığı evden alışveriş yapacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi Ayşegül Dilan Kızoğlu'ndan (18), 8 gündür haber alınamıyor.

DİYARBAKIR'da, yatağa bağımlı anneannesi ve dedesiyle yaşadığı evden alışveriş yapacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi Ayşegül Dilan Kızoğlu'ndan (18), 8 gündür haber alınamıyor.

Yatalak anneannesi ve dedesiyle birlikte yaşayan lise son sınıf öğrenci Ayşegül Dilan Kızoğlu, 19 Mart günü 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi.

Annesi 1 yaşındayken ölen Ayşegül Dilan Kızoğlu'nun dayısı Metin Kızoğlu, yeğeni kaybolduktan sonra sosyal medyadan görenlerin yardım etmesi için paylaşımlar yaptıklarını anlatarak, son olarak parkta buluştuğu biri kadın 2 kişiyle giderken görüldüğünü söyledi. 'ÖRGÜT MÜ KAÇIRDI'Yeğeni Dilan'ın sorunu olmadığını belirten Kızoğlu, "Evden çıktıktan sonra haber alamadık. Yetkili mercilere başvurduk. Sokak sokak gençlerimiz, tanıdıklarımız onu arıyor. Annem ve babam ile yaşıyordu. Ne ihtiyacı olsa bizim tarafımızdan karşılanıyordu. Annesi vefat etti. Annem bir yaşındayken yanına aldı. Büyüttük, okuttuk. Babası da şu an onu arıyor. Üniversiteye hazırlanıyordu. Avukat olmak isteyen, idealleri olan bir çocuktu. Örgüt mü kaçırdı yoksa bir çetenin eline mi düştü bilmiyoruz" dedi. 'PARKTA OTURURKEN GÖRÜLMÜŞ'Yeğeninin sakin ve neşeli biri olduğunu anlatan dayı Kızoğlu, "Bu çocuk kuş olup uçmadı. Sosyal medyadan ulaşan bir vatandaş, yeğenimi parkta otururken görmüş. Daha sonra yanına bir kız ardından da bir genç gelmiş. Yaşları Dilan'dan büyükmüş. Sonra üçü kalkıp gitmiş" diye konuştu.Polis, Dilan'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdüyor.

Kaynak: DHA