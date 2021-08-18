Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
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Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı

Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lise öğrencisi Atakan Erefe (18), Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölge halkı için ailesi ve komşularının da desteğiyle bir kamyonet yardım malzemesi topladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lise öğrencisi Atakan Erefe (18), Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölge halkı için ailesi ve komşularının da desteğiyle bir kamyonet yardım malzemesi topladı. Muğla'ya gidip, malzemeleri afet koordinasyon merkezine bizzat teslim eden Erefe, "Umarım bir daha ülkemizde bu tür üzücü olaylar yaşanmaz" dedi.

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Atakan Erefe, ailesiyle haziran ayında tatil için Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki yazlıklarına geldi. Daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak çalışan Erefe, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası bölge halkı için yardım kampanyası başlattı. Ailesinin tek çocuğu olan Atakan Erefe, annesi Derya Erefe ve kuzeni Sercan Durmaz'ın da desteğiyle oturduğu sitedeki evleri dolaşıp ihtiyaç sahipleri için yatak, yorgan, yastık, gıda ürünü, ilaç ve bebek bezi gibi yardım malzemeleri topladı. Bir kamyonet dolusu malzemeyle 13 Ağustos'ta Kuşadası'ndan yola çıkan Erefe, yardımların bir kısmını Milas Türkevleri İlkokulu'ndaki Afet Koordinasyon Merkezi'ne, kalanını ise Bodrum Belediyesi'ne teslim etti.

'BİR DAHA YAŞANMASIN'Türkiye'nin değişik bölgelerinde çıkan orman yangınlarının kendisini çok üzdüğünü belirten Atakan Erefe, "İki gün gibi kısa sürede yazlık komşularımızın desteğiyle bir kamyonet yardımı toplamanın mutluluğunu yaşadım. Malzemeleri Milas'a giderek teslim ettiğinde yangın çıkan bölgeyi yakından görme fırsatı buldum. Bana inanan aileme, komşularıma ve değerli büyüklerime teşekkür ediyorum. Bir daha böylesine acı verici olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'Derya Erefe ise, "Oğlum Atakan küçüklüğünden beri bu tür yardım kampanyaları konusunda çok hassas davranır. Muğla'da yangın çıktıktan sonra konuyu bize açtı. Biz de ailece kendisini destekledik. Kısa sürede yardımları toplayarak yangın bölgesine ulaştırdı" diye konuştu.

Sitede yaşayan ve kampanyaya destek veren emekli hemşire Nesrin Bora ise, "Komşumuz Erefe ailesi, her zaman çevrelerine duyarlı davranır. Biz de böyle bir yardım kampanyası başlattıklarını öğrenince hemen elimizdeki işe yarayabilecek malzemeleri verdik. Muğla ve Antalya'da çıkan yangınlar hepimizi çok üzdü. Umarım bundan sonra daha sıkı önlemler alınır" ifadelerini kullandı.


Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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