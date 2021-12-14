Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek - Haberler
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Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek

Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 12'nci sınıf öğrencisi Ali Örsel (18), öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte ses dalgaları üzerine geliştirdiği 'Ultrasonic Sound Bar' projesi ile Türkiye'yi fizik alanında Amerika'da yapılacak yarışmada temsil edecek.

KAYSERİ'de 12'nci sınıf öğrencisi Ali Örsel (18), öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte ses dalgaları üzerine geliştirdiği 'Ultrasonic Sound Bar' projesi ile Türkiye'yi fizik alanında Amerika'da yapılacak yarışmada temsil edecek.

Melikgazi ilçesinde Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıfta eğitim gören Ali Örsel, danışman fizik öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projesi yarışmasına 2 yıldır üzerinde çalıştıkları 'Ultrasonic Sound Bar' projesi ile katıldı. Ali Örsel, 14 bin 10 proje arasında dereceye giren çalışmasıyla Ankara'ya çağırıldı. Örsel'in projesinde normalde dairesel dağılan ses dalgaları, ultrasonic sesler sayesinde doğrusal iletmeyi sağlıyor. Yapılan değerlendirme ve incelemelerde  Örsel'in hazırladığı proje, Türkiye'yi fizik dalında temsil etme hakkı kazandı.

'BAŞARI İLE DÖNMEYİ UMUT EDİYORUM'

Örsel, danışman öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte 2022 yılının Mayıs ayında Türkiye'yi temsil etmek üzere Amerika'ya gidecek. Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ali Örsel, "Danışman hocam Ferhat Çekim ile ses dalgaları üzerine 'Ultrasonic Sounbar' adını verdiğimiz bir çalışma gerçekleştirdik. Projem dereceye girdi ve yapılan değerlendirme sonunda ülkemizi Amerika'da fizik alanında temsil etme fırsatım olacak. Projemizin hazırlığı 2 yıl sürdü. Küçüklükten beri elektroniğe merakı olan biriyim. Oradan da bir başarı ile dönmeye umut ediyorum" diye konuştu.

Öğretmen Ferhat Çekim ise, "Bu yıl yarışmaya 14 bin 10 proje katıldı. Biz de birçok proje içerisinde birinci olduk. Ülkemizi öğrencimizle birlikte Amerika'da 2022 yılında yapılacak yarışmada temsil edeceğiz" dedi.


Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek

Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek

Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek

Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek

Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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