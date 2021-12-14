Liseli Ali, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek yarışmada temsil edecek

KAYSERİ'de 12'nci sınıf öğrencisi Ali Örsel (18), öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte ses dalgaları üzerine geliştirdiği 'Ultrasonic Sound Bar' projesi ile Türkiye'yi fizik alanında Amerika'da yapılacak yarışmada temsil edecek.

Melikgazi ilçesinde Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıfta eğitim gören Ali Örsel, danışman fizik öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projesi yarışmasına 2 yıldır üzerinde çalıştıkları 'Ultrasonic Sound Bar' projesi ile katıldı. Ali Örsel, 14 bin 10 proje arasında dereceye giren çalışmasıyla Ankara'ya çağırıldı. Örsel'in projesinde normalde dairesel dağılan ses dalgaları, ultrasonic sesler sayesinde doğrusal iletmeyi sağlıyor. Yapılan değerlendirme ve incelemelerde Örsel'in hazırladığı proje, Türkiye'yi fizik dalında temsil etme hakkı kazandı.