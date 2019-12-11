Liseli Ali'nin ailesinden katillerine verilen cezaya tepki

11.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:17

IĞDIR'da yaklaşık 1,5 yıl önce tartıştığı Yusuf Karadağ (18) ile Muhammet Taha Şek (20) tarafından bıçaklanarak öldürülen liseli Ali Ekber Yurtseven'in (17) ailesi sanıklara verilen cezayı az buldu. Bir sanığa 10, diğer sanığa da 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verilmesine tepki gösteren aile, oğullarının mezarını ziyaret etti. Baba Dursun ve Anne Zeynep Yurtseven, "Oğlumuzu öldüren katiller yeniden yargılansınlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Bir can gitti, verilen ceza 9 yıl. İyi halden ve içeride yattıkları süre göze alınırsa 3 yıl yatıp çıkacaklar. Böyle adalet olmaz" dediler.

Olay, 25 Mayıs 2018 günü meydana geldi. Ali Ekber Yurtseven, aralarında husumet bulunan Yusuf Karadağ'ı sosyal medya üzerinen konuşmak için çağırdı. Ali Ekber Yurtseven ile arkadaşları ve Yusuf Karadağ ile Muhammet Taha Şek, karşı karşıya geldi. Taraflar arasında tartışma başladı, çıkan kavgada Yusuf Karadağ, Ali Ekber Yurtseven'i göğsünden bir kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ali Ekber Yurtseven yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Karadağ ile Muhammet Taha Şek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

İki sanık hakkında Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 30 Ekim 2019'da görülen karar duruşmasında Yusuf Karadağ, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Haksız tahrik indirimi ile verilen ceza 24 yıl hapis cezasına düşürülen Yusuf Karadağ'ın suç tarihinde 15-18 yaş aralığında olması nedeniyle ceza 16 yıla indirildi. TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca 12 yıldan fazla ceza verilmemesi nedeniyle 12 yılda kaldı. İyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, Karadağ'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme heyeti, Muhammet Taha Şek'e ise 'çocuğu kasten öldürme' suçunda yardımdan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükümle birlikte iki sanığın da tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Hazırlanan gerekçeli kararda, "Olayın Yusuf Karadağ'ın kışkırtmaları sonucu oluştuğu anlaşıldığından mahkememizce takdiren haksız tahrik hükmü alt hadden uygulanmıştır" denildi.MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLERLise öğrencisi Ali Ekber'in annesi Zeynep, babası Dursun Yurtseven, karara tepki gösterdi. Oğullarının Küllük köyündeki mezarını ziyaret eden Yurtseven ailesi sanıkların yeniden yargılanmasını istediler. Baba Dursun Yurtseven (48), "Mahkemenin verdiği karara itiraz ediyorum.mahkeme yeniden yapılmalı. Oğlumun katilleri iftira atarak oğlumu suçlu göstermeye çalışmışlardır. Böylece de az ceza almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan,Adalet Bakanımızdan bu konuda yardım istiyorum. Oğlumun katillerine verilen ceza yetersizdir. İnsan hayatı bu kader basit olamaz. Bizim yüreğimizdeki ateş sönmüyor. Cumhurbaşkanımız sesimi duysun verilen cezayı görsünler içimin ateşi sönmemiştir. Oğlumu öldürenlere hak ettikleri cezayı versinler ki içimdeki ateş sönsün" diye konuştu. Oğlunu öldürünlerin en ağır cezaya çarptırılmalarını isteyen anne Zeynep Yurtseven (42), "Çünkü aldıkları ceza az. Çocuğuma muşta ile vurmuşlar ardından da bıçakla öldürmüşlerdir. Ben oğlumu zorluklarla büyüttüm. Ben çocuklarımı babasız büyüttüm, onlara hem anne hem de baba oldum. Eşim şofördü. Aylarca eve gelmezdi ekmek parası için. Iğdır'da çocuklar bıçakla muşta ile geziyor. Bu tür olayların olmasını istemiyorum. Benim oğluma Iğdır ağladı.Oğlum çok merhametli bir çocuktu. Çocuklarımın, ailemin psikolojisi bozuldu. Maddi ve manevi büyük bir yıkıma uğradık. Olay günü yeni ayakkabı almıştı, 24 saat bile giyemedi. Oğlumu öldürenler ağır ceza almalıdır. Adil şekilde yargılanmalı içimdeki acı dinmelidir" dedi. İSTİNAF MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİ

Bu arada Yurtseven ailesinin avukatı Murat Sürmeli, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasını isteyen Avukat Murat Sürmeli, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasını istedi. Avukat Murat Sürmeli, sanıklar Muhammet Taha Şek ile Yusuf Karadağ'ın üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Kaynak: DHA

- Iğdır