Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
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Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Son dakika haber: LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.
Son dakika haber: LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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