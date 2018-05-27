Liselere Girişte Uygulanacak Merkezi Sınav İçin Geri Sayım Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere girişte isteğe bağlı olarak 2 Haziran'da yapılacak sınavda, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınavın yapılacağı binada hazır bulunmaları gerekiyor.

Liselere Girişte Uygulanacak Merkezi Sınav İçin Geri Sayım Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere girişte isteğe bağlı olarak 2 Haziran'da yapılacak sınavda, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınavın yapılacağı binada hazır bulunmaları gerekiyor.

Kaynak: Dunya.com

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