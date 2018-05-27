Liselere Girişte Uygulanacak Merkezi Sınav İçin Geri Sayım Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere girişte isteğe bağlı olarak 2 Haziran'da yapılacak sınavda, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınavın yapılacağı binada hazır bulunmaları gerekiyor.