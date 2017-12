Liselere giriş sınavı süresi ne kadar oldu ? Yeni Liselere giriş sınavı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye girişte uygulanacak yeni sistemde sadece 8. sınıftan soru sorulacağını açıkladı. Bakan Yılmaz, sınav süresinin 135 dakika olduğunu, soru sayısının ise 90 olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye geçişte yeni sistemle ilgili olarak TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

"SORU SAYISI 90'A ÇIKTI"

Bakan Yılmaz'ın açıklamalaru şu şekilde:

"Bir önceki açıklamamızda 60 soru soracağımızı söylemiştik ancak biz bunu yaparken bizim öğrencilerimiz, ortaokulu bitirecekler liseye geçecekler. Aynı şekilde liseyi bitirip üniversiteye gidecekler. Daha sora soru sayısını 90'a çıkardık. 135 dakikalık bir süre içinde. 20 fen sorusu, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi ve atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. Tek oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak.

YÜZDE 10 SINAVLA YERLEŞECEK

TEOG'a dönüş hiçbir şekilde olmayacak. Biz TEOG'u ortadan kaldırırken sakıncalarını ortaya koymuştuk. Geçmiş uygulamalardan daya iyiydi. Ancak etüt merkezlerinin çoğaldığı, okul dışı kaynaklara öğrencilerin yönlendirildiği şikayetleri gelince sınavın baskısını zorunlu olmaktan çıkaralım dedik. Yüzde 90 öğrencimiz kendi adresine dayalı, bölgesindeki okullara kaydedilecek. İsteyen öğrenci sınava girecek. Ancak öğrenci sayısı yüzde 10'a tekabül eden bir grubu sınavla öğrenci alan okullar statüsüne getireceğiz.

SADECE 8. SINIFTAN SORU SORULACAK

Fen liseleri, proje okulları, sosyal bilimler liseleri. Bütün vatandaşlarımız bizzat yaşamışlardır genelde lise neden tercih ediliyor. Evlatlarımız daha iyi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olabilsinler diye. Her ilde, her ilçede üniversiteyi kazananlar var. İlçemizde fen lisesi, sosyal bilimler, proje okulu yok, ancak ya sizin ya da komşunuzun oğlu mühendisliği kazandı. Her okul bizim için özellikli, her okula daha çok önem vereceğiz. Bir yıl sonunda görülecek ki, sınavla öğrenci alan liseler ne kadar üniversiteye öğrenci taşıyabiliyorsa, sınavla girilmeyen liseler de bu kadar öğrenci sağlamakta. Her öğrenci, her okuldan girebilir. Mevcut sistemde öğrencinin başarısı, biraz daha öne çıkmış öğrencileri okula alıyordunuz."

Öte yandan Bakan Yılmaz, sınavda sadece 8. sınıf sorularının sorulacağını sözlerine ekledi.