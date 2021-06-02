Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar Günü Yapılacak
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Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar Günü Yapılacak

Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar Günü Yapılacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa İli genelinde 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında ortaokuldan mezun olacak 50 bin 966 öğrenci, 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 09. 30 ile 11. 30 arasında Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek.

Şanlıurfa İli genelinde 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında ortaokuldan mezun olacak 50 bin 966 öğrenci, 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 09. 30 ile 11. 30 arasında Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, Şanlıurfa genelindeki 746 okuldaki 3481 salonda yapılacak.

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında hijyeni yapılan okullarda 295 öğrenci tek kişilik salonlarda, mazereti olan 3 öğrenci ise evlerinden sınavlara katılacak. SINAV YAPILACAK OKULLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Habermetre

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