Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)
Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Merkezi Sistem Sınavları kapsamında "Liselere Giriş Sınavı" 06 Haziran 2021 Pazar günü aşağıda isimleri yazılı okullarda yapılacaktır.
Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Merkezi Sistem Sınavları kapsamında "Liselere Giriş Sınavı" 06 Haziran 2021 Pazar günü aşağıda isimleri yazılı okullarda yapılacaktır. SINAVIN YAPILACAĞI OKULLAR Açıklaması
Kaynak: Habermetre