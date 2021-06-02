Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)

Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Merkezi Sistem Sınavları kapsamında "Liselere Giriş Sınavı" 06 Haziran 2021 Pazar günü aşağıda isimleri yazılı okullarda yapılacaktır.

Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021)Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Merkezi Sistem Sınavları kapsamında "Liselere Giriş Sınavı" 06 Haziran 2021 Pazar günü aşağıda isimleri yazılı okullarda yapılacaktır. SINAVIN YAPILACAĞI OKULLAR Açıklaması

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Sedat Peker Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Liselere Giriş Sınavı (06 Haziran 2021) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:18:33. #1.14#

title