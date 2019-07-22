Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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