Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçemiz genelinde son yıllara göre başarı oranının yükseldiği görüldü.
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçemiz genelinde son yıllara göre başarı oranının yükseldiği görüldü.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçemiz genelinde son yıllara göre başarı oranının yükseldiği görüldü.
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçemiz genelinde son yıllara göre başarı oranının yükseldiği görüldü. Geçen sene fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, anadolu lisesi, proje ihl ve Galatasaray Lisesi'de dahil olmak üzere nitelikli ortaöğretim okullarımıza merkezi yerleştirme ile 71 öğrenci gönderirken bu sene bu sayıyı 91 öğrenciye çıkarmayı başardık. İlçemiz bazında emeği geçen okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Fatih GÜLNAR Boğazlıyan Kaymakamı

Kaynak: Habermetre

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçemiz genelinde son yıllara göre başarı oranının yükseldiği görüldü. - Haberler
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