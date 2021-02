Liselerde 'yüz yüze eğitim'e ilişkin usul ve esaslar belirlendi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) belirlenen liselerde yüz yüze eğitime geçiş usulleri kapsamında, 12'nci sınıflar için yüz yüze dersler, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde planlanacak. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak. Daha önce ertelenen 1'inci dönem sınavları da yüz yüze yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze eğitime geçişle ilgili usul ve esasları belirledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 12'nci sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 1'inci dönem işletmelerde beceri eğitimine devam edenlerle 2'nci dönemde devam etmek isteyen öğrencilerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitimi sürdürmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan ve dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.ÖĞRENCİLER, YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİMDE İŞLENEN DERSLERİN TÜMÜNDEN SORUMLU OLACAKYüz yüze planlanmayan 12'nci sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlanacak. 1 Mart'tan itibaren ise ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze ve uzaktan başlayacak. SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti. Bu kapsamda; sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak. Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde 1'inci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e- Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 1'inci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak. Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için 2 dersten, zorunlu hallerde en fazla 3 dersten sınav yapılabilecek. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e- Okul sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid- 19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan diğer tüm önlemlere uygun şekilde yapılacak.SORUMLULUK SINAVLARI 22- 26 ŞUBAT'TA YAPILACAKYönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavlarına yönelik olarak; 2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22- 26 Şubat 2021 arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanacak. Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 1- 31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak. Ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken 'Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9'uncu sınıfa geçiş' sınavları kapsamında 22- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler, yine aynı usulle 1- 31 Mart 2021 sorumluluk sınavı döneminde de yeterlilik sınavına alınacak. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. ÖĞRENCİLER BULUNDUĞU İLDE SINAVA KATILABİLECEKİller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde KKTC dahil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı program uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul, program türü, alan, dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecek.Okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri, 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak.2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 2'nci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu 1'inci dönem karsılaştırılıp verilen ve öğrencinin 2'nci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecek. Kendisinde veya aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Ayrıca, ortaöğretim kurumlarında, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem başında yapılması gereken; Öğretmenler Kurulu 15 Şubat 2021, Eğitim Kurumu Alan Zümreleri 16 Şubat 2021, Eğitim Kurumu Alan Zümre Başkanları Kurulu 17 Şubat 2021, İlçe Alan Zümreleri 18 Şubat 2021, İl Alan Zümreleri 19 Şubat 2021 tarihlerinde, diğer kurullar ise takvimine uygun olarak eğitim kurumu ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince planlanarak çevrim içi olarak yapılacak. Daha önce planlanarak yapılmış olan söz konusu toplantılar geçerli olacak, tekrar yapılmayacak ancak yapılmış olmasına rağmen gelişmelere göre ihtiyaç duyulması halinde tekrar planlanarak belirtilen tarihlerde gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı