Liselerde sorumluluk sınavlarının tarihi belirlendi
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Liselerde sorumluluk sınavlarının tarihi belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde sorumluluk sınavlarının 22-30 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Liselerde sorumluluk sınavlarının tarihi belirlendi
06.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde sorumluluk sınavlarının 22-30 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan sınıf geçecek.

Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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