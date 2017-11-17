Liselerarası Futsal İl Birinciliği Devam Ediyor

Liselerarası Genç Erkekler ve Genç Bayanlar Futsal İl Birinciliği müsabakaları devam ediyor. Toplamda 43 takımın katıldığı müsabakalarla ilgili bilgi veren Okul Sporları Malatya İl Temsilcisi Sinan Alkış, karşılaşmaların sorunsuz bir şekilde seyir sevki yüksek kalitede devam ettiğini belirtti.



Meşin yuvarlağı parkeyle buluşturan salon futbolunda 2017- 2018 sezonu okullararası müsabakalarla başladı. Malatya'da 37 erkek, 6 bayan lise takımının katılımıyla önceki gün başlayan maçlar, Battalgazi İlçe Spor Salonunda oynanıyor. 30 Kasım'a kadar sürecek müsabakalar 8 erkek, 2 bayan takımı gruplarında gerçekleşiyor.



İlk 3 günde bir hayli zevkli maçlar oynandığını belirten Okul Sporları Malatya İl Temsilcisi Sinan Alkış, "Müsabakalara katılım sayımız gayet iyi durumda. Artık yapılan yeni salonların da etkisiyle hemen her okulumuzun ciddi bir hedef ve kalite içerisinde olduğunu görüyoruz. Çok şükür karşılaşmalar sorunsuz gidiyor. Battalgazi ilçesinde 30 Kasım'a kadar hemen her gün maçlar var. Sporseverleri özellikle de kulüpler düzeyinde antrenörlerimizi buraya davet ediyoruz. Gelecek vaat eden yetenekli sporcuları buralarda izlemek mümkün. Tüm takımlarımıza ve okul yönetimlerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA