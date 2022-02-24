Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı - Haberler
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Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız/Erkek Bowling Türkiye Şampiyonası oynanan final müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle son buldu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız/Erkek Bowling Türkiye Şampiyonası oynanan final müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle son buldu.

Okul Sporları Daire Başkanlığının 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen 'Gençler Kız/Erkek Bowling Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Şampiyonda 31 ilden 192 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi ikinci, Adıyaman Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Samsun İlkadım Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Kadınlarda ise Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi birinci, Gümüşhane Lisesi ikinci, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü ve Samsun Bahattin Sevim Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Harun Ergün, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak ve okul müdürleri takdim etti. - SAMSUN

Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı

Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı

Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Anadolu Lisesi, okullar, Türkiye, Samsun, Spor, Haberler

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