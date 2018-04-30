Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği liselerarası bilgi yarışması sona erdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen final yarışmasına, Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve diğer il protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber, hem sosyal alanda hem okullar arasında bir rekabet ortamı oluşturmak için böyle bir yarışma düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün finale kalan 4 okulumuz olduğunu görüyoruz. Öncelikle tüm katılımcı okulları tebrik ediyorum. Finale kalan okulları da ayrıca tebrik ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki birinci olan bu yarışmayı kazanacak, fakat hayatta kazanmak için burada birinci olmak yetmeyecek. Birinci olan rehavete kapılmadan daha da motive olmuş bir şekilde çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirmeli, diğer okullarımız ve öğrencilerimiz de bu yarışma neticesinde olumlu bir şekilde motive olarak daha çok çalışarak yoluna devam etmeli. Hedefiniz ne olursa olsun ona ulaşmak için çalışmak lazım."

İl genelinde yapılan yarışmada finale Halis Gülle Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi ile Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi kaldı.

Genel Kültür dalında gerçekleştirilen final programında Halis Gülle Anadolu Lisesi ile Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 120'şer puanla liderliği paylaşırken, Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi ikinici, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi de 3'üncü oldu.

Dereceye giren okulların öğrencileri ve öğretmenleri ödüllerini Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyeleri verdi.