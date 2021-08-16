Liseler ne zaman açılıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve aileleri Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? sorularına yanıt aramakta. Bakan Koca'nın "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." açıklamalarının ardından aramalar hız kazanmıştı. Peki, Liseler ne zaman açılıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim-öğretim hayatı ne zaman başlayacak?

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri gelen bilgiler arasında yerini almakta. Milyonlarca öğrenci ve aileleri Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? sorularına yanıt aramakta.Bakan Koca'nın "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." açıklamalarının ardından aramalar hız kazanmıştı. Peki, Liseler ne zaman açılıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim-öğretim hayatı ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.