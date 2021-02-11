Liseler ne zaman açılacak, sınavlar ne zaman? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Liseler ne zaman açılacak merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile yüz yüze eğitimin yapılamadığı liseler için araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimi alan öğrenciler, ikinci dönem için yüz yüze eğitim ihtimalini araştırıyor. Öte yandan sınavların akıbeti de sorgulanıyor. Peki, liseler ne zaman açılacak, sınavlar ne zaman yapılacak?

Liseler ne zaman açılacak, sınavlar ne zaman yapılacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını hedefliyor. Bu gelişme ile birlikte şimdi de liselerin akıbeti merak konusu oldu. İşte, liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında son durum...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için de kapılarını tam zamanlı olarak 1 Mart'tan itibaren açacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak.

Ayrıca, devam eden destekleme yetiştirme kurslarına bu öğrencilerin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrenciler özel izinli sayılacak.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları velilerin kararına bağlı olacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan edecek. Bu durumda çocuklar devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacak.

Salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecek.

12. sınıfların dışındaki lise öğrencileri için ise henüz tarih net değil. Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SINAVLAR NE ZAMAN?

Bakan Ziya Selçuk açıklamasında "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Usul ve esasların belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

* 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

ÖĞRENCİLER MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU

* Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

* Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

* Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

GELMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILMAYACAK

* Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

BİR DERS 30 DAKİKA OLACAK

* İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.