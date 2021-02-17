Liseler ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? Lisede sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?
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Liseler ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? Lisede sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?

17.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:38
Liseler ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? Lisede sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?

15 Şubat itibariyle ara tatil sona erdi ve okullarda ikinci dönem başladı. Yurt genelinde yağan yoğun kar nedeniyle bazı illerimizde yüz yüze eğitime ara verildi. Köy okullarında tam zamanlı eğitime geçildi. Peki, Liseler ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? Lisede sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?

15 Şubat itibariyle ara tatil sona erdi ve okullarda ikinci dönem başladı. Yurt genelinde yağan yoğun kar nedeniyle bazı illerimizde yüz yüze eğitime ara verildi. Köy okullarında tam zamanlı eğitime geçildi. Peki, Liseler ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? Lisede sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim geçiş süreci hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, ikinci dönem okullar açılacak mı sorusuna, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?

Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında bilgi paylaşılmıştı. MEB'in açıklamasında, okul sınavları ile beraber haftada kaç gün yüz yüze eğitim olacağı konularına da açıklık getirildi.

Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili attıkları tüm adımların uzun süren araştırmalar ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendiğini ifade ederek, bunun için çalışmaları adım adım yürüttüklerini dile getirdik.

Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olmasının kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Selçuk, "Bu kararlılıkla bütün evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkanları içinde olması için 27 Temmuz 2020'de Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında bir kılavuz yayımladık." dedi.

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim geçiş süreci hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, ikinci dönem okullar açılacak mı sorusuna, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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