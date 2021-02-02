Liseler ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı bitti. Birçok insan Kabine Toplantısı sonrası okulların son durumunun ne olacağını merak ediyor. Liseler ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Bakanlar Kurulu toplantısında okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ana gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor. Okullar ile ilgili ortaya atılan 15 Şubat tarihi belirtilmişti. Köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçilecek. Liseler ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kabinemizin bugünkü toplantısında değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimin sınırlılığını dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Vaka artışının artması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilecek.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' 8 ve 12. sınıflarda eğitim ve öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlamasına geçilecek.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalarda "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir: