Liseler Arası Voleybol Turnuvası Başladı
Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce düzenlenen Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvası başladı.
Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce düzenlenen Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvası başladı.
Sivas'ta 4 Eylül Spor Salonu'nda 18 takımın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvasında ilk gün müsabakaları oynandı.
İlk gün oynanan müsabakalarda kızlarda İhramcızade Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Yenişehir Anadolu Lisesi de İMKB Anadolu Lisesini 3-0 yendi.
Erkeklerde de Yenişehir Anadolu Lisesi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesini, Sivas Lisesi de Kongre Anadolu Lisesini aynı skorla 3-0 mağlup etti.
Turnuva 23 Mart'ta sona erecek.