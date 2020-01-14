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Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu

Bilecik'te düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu.

14.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:41
Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu

'te düzenlenen Liseler Arası Turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler oldu.


Bilecik'te 8 okulun A ve B grubundan başladığı turnuvanın final maçında, rakibi Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi 4-3 penaltı sonuçları ile yenen Hasan Kol'un öğrencileri şampiyonu oldu. 8 takımın A ve B grubunda mücadele ettiği müsabakalar sonrası A grubundan 3'de 3 yapan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile 3'de 2 yapan Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi yarı finale yükseldi. B grubunda 2 galibiyet 1 beraberlik alan Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi ile Özel Sınav Koleji yarı finale yükseldi. Yarı finalde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi rakibi Özel Sınav Koleji 1-0, Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi'nin 3-1 yenerek finale yükseldi. Final müsabakası Bilecik Sentetik Saha'da 35'er dakikalık 2 devrede oynanan müsabakanın 28'inci dakikasında Doğukan Üre Bilecik ekibini öne geçirirken, 31'inci dakikada Emre Çınar Osmaneli ekibinin beraberlik golünü kaydetti. Maç 1-1'lik skorla sona ererken, penaltı atışları sonrası maçı 4-3 kazanan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Bilecik şampiyonu oldu.


Şampiyonluk kupası alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 21-22 şubat tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan Türkiye Liseler Arası Grup Müsabakalarına katılmayı hak kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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