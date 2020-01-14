Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu
Bilecik'te düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu.
Bilecik'te düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu.
Bilecik'te 8 okulun A ve B grubundan başladığı turnuvanın final maçında, rakibi Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi 4-3 penaltı sonuçları ile yenen Hasan Kol'un öğrencileri şampiyonu oldu. 8 takımın A ve B grubunda mücadele ettiği müsabakalar sonrası A grubundan 3'de 3 yapan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile 3'de 2 yapan Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi yarı finale yükseldi. B grubunda 2 galibiyet 1 beraberlik alan Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi ile Özel Sınav Koleji yarı finale yükseldi. Yarı finalde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi rakibi Özel Sınav Koleji 1-0, Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi'nin 3-1 yenerek finale yükseldi. Final müsabakası Bilecik Sentetik Saha'da 35'er dakikalık 2 devrede oynanan müsabakanın 28'inci dakikasında Doğukan Üre Bilecik ekibini öne geçirirken, 31'inci dakikada Emre Çınar Osmaneli ekibinin beraberlik golünü kaydetti. Maç 1-1'lik skorla sona ererken, penaltı atışları sonrası maçı 4-3 kazanan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Bilecik şampiyonu oldu.
Şampiyonluk kupası alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 21-22 şubat tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan Türkiye Liseler Arası Grup Müsabakalarına katılmayı hak kazandı. - BİLECİK