Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası" Samsun İlkadım Bowling Salonu'nda başladı.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı "Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası"na 45 ilden 90 takım katılıyor. Toplamda 640 sporcunun katıldığı turnuvada 3'ü Ankara, 2'si uluslararası 5 de Samsun il hakemi olmak üzere toplamda 10 hakem görev yapıyor.

Açılış seremonisinde konuşma yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Milli Mücadele şehri Samsun'da faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının son okul sporlarının Türkiye finalini, Avrupa'nın en büyük bowling spor salonunda yapıyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden meşale kenti Samsun'a gelen tüm sporcuları ağırlamaktan gurur duyuyorum" dedi.

"Milli Mücadele'yi unutturmayacağız"

Tüm Türkiye'ye özellikle gençlere, Milli Mücadele ruhunu hissettirmek adına faaliyetler yaptıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Milli Mücadele'nin kıvılcımının ateşlendiği Samsun'da sizler sadece burada bowling oynamıyor, Milli Mücadele ruhunu da yaşatıyorsunuz. Bu bowling turnuvasını Samsun'da yapmanın anlamı büyük, birlik ve beraberlik içinde Milli Mücadele'yi unutturmayacağız" diye konuştu.

Bowling turnuvası 12 Haziran'da sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA