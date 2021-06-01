Liseler açılıyor mu? Liseler ne zaman açılacak? Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Kabin sonrası "Liseler açılıyor mu? Liseler ne zaman açılacak? Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?" Soruları gündeme geldi. 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yurt genelinde bazı sınıfların eğitime başlayacağı açıklaması, pek çok kişinin odağındaki husus oldu. İşte, okullar ne zaman açılacak ve kapanacak sorularının odağında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu telafi eğitimi açıklamaları

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullarda yüz yüze eğitime ne zaman ve nasıl geçileceği merak ediliyordu. 1 Haziran sonrası ülkemizde uygulanacak normalleşme takviminde lise, ortaokul ve ilkokul düzeyinde yüz yüze eğitimin kaç gün yapılacağı Bakan Selçuk tarafından açıklandı.

LİSELER AÇILIYOR MU?

Bakan Selçuk ise şu açıklamada bulundu; "Yarın itibarıyla (1 Haziran) ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

İlkokullar 2 gün, köy okulları 5 gün yüz yüze açılıyor.

7 Haziran Ortaokul ve liseler 2 gün yüz yüze açılıyor.

Okullar 2 Temmuz'da kapanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında:

"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup " Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk 1 Haziran 2021 tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.

KARNELER 18 HAZİRAN'DA

Biz okullarımızı açık tutacağız. 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. dileyen karnelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz.

OKULLAR YAZIN AÇIK TUTULACAK

Gelecek eğitim öğretim yılına tüm paydaşlarımızla canlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız 1.5 yıl sürecek olan ulusal destekleme dönemine girmiş oluyor.

1.5 yıl sürecek olan destek kapsamında yapılacak çalışmalardan bahsetmek isterim.

Her okulumuz kendi okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak.

18 Haziran - 2 Temmuz'da uygulamaya başlayacaklar.

2 Temmuz'dan yeni eğitim öğretim başlayıncaya kadar öğrencilere açık tutulacak.

Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız. Öğretmenlerimiz de ders saati üzerinden görev alabilecekler isterlerse.

Dolu dolu geçen bir yazın ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız.

1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

LİSELER İÇİN ÖZEL PROGRAM

Liseler için özel programlar uygulayacağız.

Uzaktan eğitim sürecinde yaşadığımız seferberlik duygusunu yaşatabilmek için telafide ben de varım diyen herkesle UDEP çerçevesinde bir araya geleceğiz.

Ben şimdiden görev alan, katılım sağlayan herkese ülkemin çocukları ve geleceği adına yürekten teşekkür ediyorum.

Bizim için uzun sayılabilecek bir aranın ardından bugünden itibaren okullarımızda ilk ders zilini çalmanın heyecanını yaşıyoruz.

Buradan bütün öğrencilerimi, meslektaşlarımı ve velilerimizi sevgiyle selamlıyorum.

TELAFİ EĞİTİMİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde ise, Fatih Çekirge'ye yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı.

- "Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?"

Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.

- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?

Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ

Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:

İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz.