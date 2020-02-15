Lisede yediği dayak, şampiyonluğun yolunu açtı

15.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:14

ANTALYA'da, 20 yaşındaki milli takım sporcusu, Türkiye ve Avrupa Açık Muaythai şampiyonu Ahmet Ertekin, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Lisede arkadaşlarından yediği dayak nedeniyle kendisini savunmak için muaythai'ye başladığını belirten Ertekin, spor hayatını sürdürebilmek uğruna ailesinden ayrı yaşıyor.

Antalya'da yaşayan Ahmet Ertekin, 4 yıl önce lise döneminde arkadaşları tarafından dövülünce, kendisini savunmak için muaythai'ye başladı. Antrenörü Hasan Urlu yönetiminde antrenman yapan Ertekin, 2 yıl önce ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve altın madalya kazandı. Ahmet Ertekin, okulundan mezun olduktan sonra ailesinin Batman'a taşınma kararı üzerine, spor hayatında başarılı olmak için Antalya'da kalmayı tercih etti. Antrenman yaptığı salonda kalan, zaman zaman da aile büyüklerinin evine giden Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işçiliği, restoran ve kafelerde garsonluk, bulaşıkçılık ve kuryelik yaptı.

Kaynak: DHA