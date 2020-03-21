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Pilot, Adana, Ekonomi

Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak

Mllli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Adana'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve personelleri günlük bin adet maske üretmeye başladı.

21.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:07
Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak

Mllli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Adana'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve personelleri günlük bin adet maske üretmeye başladı. Maskelerin ilk etapta Adana'daki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere dağıtılacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 'korona virüs ile mücadele önlemleri' kapsamında, belirlenen pilot iller içerisinde bulunan Adana'da ki Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Sabancı MTAL de maske üretimi çalışmaları başlatıldı. 2 okuldan toplam 30 öğretmen ve personel, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan Sabancı MTAL de oluşturulan atölyede üretim yapıyor. İlk etapta günlük üç bin adet maske üretecek 2 okul, ilerleyen dönemde talebin artması halinde kapasiteyi de daha da genişletebilecek imkana sahip.

"Süreç devam ettikçe üretimi sürdüreceğiz"

Sabancı MTAL Müdürü Kezban Oymakcıer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyerek, "Bakanlığımızın talimatıyla birlikte okullarımızda maske üretimine başladık. Adana'da 3 okul maske üreteceğiz. Şu anda Seyhan İsmet İnönü MTAL ve Sabancı MTAL olarak üretiyoruz. Ortalama günlük 3 bin kapasiteyle çalışma planlamamız var. Süreç devam ettikçe biz de üretime devam edeceğiz. Çalışan personel ve öğretmenler olmak üzere 30 kişiyle devam ediyoruz şu anda. İleri de ihtiyaçlar doğrultusunda 12.sınıf öğrencilerini de sürece dahil edeceğiz" diye konuştu.

"Günlük ortalama bin üretim düşünüyoruz"

Seyhan İsmet İnönü MTAL Müdürü Serkan Şafak da ürettikleri maskelerin piyasaya göre daha kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Maske üretimine bugün itibariyle başladık. Maskeler ilk etapta Adana içerisinde ki kamu kurumlarının ihtiyacı karşılanacak. Günlük ortalama üç bin adet üretim düşünüyoruz. Bizim hedefimiz piyasayı dengelemek. Dışarı da maskelere göre bizimkiler dikişli olduğu için daha kaliteli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer N95 tipi maskeninde üretimi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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